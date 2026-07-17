Buscan a mujer que desapareció mientras trabajaba en un predio rural de Durango

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró este jueves luego del reporte por la desaparición de una mujer de 77 años de edad, quien fue vista por última vez mientras realizaba labores en un predio ubicado en la zona rural del municipio de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 13:30 horas, cuando Maximino informó que su suegra, identificada como Marta Elena Soto, desapareció cerca de las 10:00 de la mañana al momento en que ambos colocaban una cerca en las inmediaciones del rancho Las Flores , sobre la terracería que conduce a Granja Santa María, a las afueras de la mancha urbana.

De acuerdo con la versión del reportante, en un momento dejó de verla, y al buscarla en los alrededores ya no logró localizarla, por lo que solicitó el apoyo de las autoridades para iniciar su búsqueda.

Como señas particulares, se informó que la mujer es de piel blanca, tiene cabello corto negro con canas y ojos color café claro . Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, una sudadera azul deslavada y una gorra con la leyenda "Pemex" .

Tras recibir el reporte, elementos de las corporaciones de seguridad implementaron recorridos en la zona y realizaron acciones de búsqueda para tratar de ubicar a la adulta mayor, sin que hasta el cierre del informe se reportara su localización.

Por otra parte, las autoridades informaron que también mantienen activa la búsqueda de Pánfila Leticia Diera Escobedo, quien fue reportada como no localizada . Durante las investigaciones se realizaron consultas en bases de datos institucionales y se visitó un domicilio en el fraccionamiento Río Dorado, donde anteriormente solía permanecer con una amiga cuando tenía conflictos con su pareja.

Sin embargo, la persona entrevistada manifestó que Pánfila Leticia no ha acudido a ese lugar desde hace aproximadamente un mes y medio, por lo que las labores para dar con su paradero continúan y las autoridades exhortaron a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que contribuya a la localización de ambas mujeres.