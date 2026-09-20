Buscan a una mujer y sus dos hijas en Durango; salieron de casa y ya no regresaron

Una joven madre y sus dos hijas, de siete y cuatro años de edad, fueron reportadas como no localizadas por sus familiares, luego de que salieron de un domicilio de la colonia Valle Verde, en la ciudad de Durango, y no regresaron este sábado por la noche.

Se trata de Yareli Martínez Gurrola, de 22 años, así como de las niñas de iniciales CVGP, de siete, y BGP, de cuatro años , quienes permanecían en casa de unos familiares.

De acuerdo con Liza Gudelia, familiar de las tres, aproximadamente a las 10:00 horas del 17 de septiembre, Yareli salió del domicilio ubicado en la calle Flor de Peña acompañada de sus dos hijas, mencionando que regresaría más tarde.

Sin embargo, transcurrieron las horas y ninguna de las tres volvió a la vivienda. La familia comenzó a intentar comunicarse con la joven mediante su teléfono celular, pero no obtuvo respuesta , situación que generó preocupación y motivó el reporte ante las autoridades.

Yareli es de tez blanca, complexión delgada, mide aproximadamente 1.50 metros, tiene cabello castaño claro, largo y lacio, así como ojos cafés. Como señas particulares, presenta una cicatriz por quemadura en una pierna y un tatuaje con la figura de infinito en el brazo derecho.

La menor de siete años es de tez clara, delgada, cabello castaño claro a la altura de los hombros y ojos cafés; mientras que la más pequeña es de tez morena, complexión delgada, cabello negro, ojos cafés y pestañas largas. Al momento del reporte, la familia desconocía la vestimenta que llevaban.

Elementos de seguridad acudieron al domicilio para entrevistarse con la reportante y recabar fotografías de las tres personas no localizadas. La familiar fue orientada para acudir ante la Fiscalía General del Estado de Durango y presentar la denuncia correspondiente, con la finalidad de iniciar formalmente las acciones para establecer su paradero.