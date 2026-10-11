Buscan ampliar el derecho a vivienda adecuada en Durango

Las familias no solo requieren un inmueble para vivir, sino viviendas con servicios básicos, seguridad jurídica, condiciones de habitabilidad y accesibilidad, de acuerdo con dos iniciativas presentadas en el Congreso del Estado para incorporar el concepto de “Vivienda Adecuada” al marco jurídico de Durango.

Las propuestas, presentadas por el diputado Noel Fernández Maturino, plantean reformar el artículo 25 de la Constitución Política del Estado y la Ley de Vivienda estatal, con el propósito de actualizar las disposiciones relacionadas con este derecho social.

El planteamiento considera que una vivienda adecuada cuente con agua potable, drenaje, energía eléctrica y otros servicios básicos, además de condiciones de seguridad y habitabilidad. También considera como parte del derecho aspectos como la ubicación, de manera que el hogar tenga acceso razonable a escuelas, centros de salud, fuentes de empleo y transporte público.

Fernández Maturino señaló que sustituir el término “Vivienda Digna y Decorosa” por “Vivienda Adecuada” permitiría precisar las condiciones que deben cumplirse para garantizar este derecho. Puso como ejemplo que una vivienda puede estar terminada y contar con estructura segura, pero resultar inadecuada si carece de agua o se encuentra alejada de los principales servicios y fuentes de empleo.

Las iniciativas también plantean considerar las necesidades específicas de personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias con dificultades económicas, particularmente en aspectos relacionados con movilidad, seguridad y condiciones para su desarrollo.