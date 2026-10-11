Buscan campaña permanente de esterilización y vacunación de perros en Durango

Se estima que hay más de 100 mil perros en situación de calle en el municipio de Durango, por lo que buscan establecer una campaña permanente de esterilización y vacunación que se sume a los esfuerzos de las jornadas que ya se realizan de manera pública y a través de asociaciones.

El presidente de la Comisión de Salud del Cabildo, el regidor Ariel Maa López, comentó que se buscan recursos en 2027 para la vacunación y esterilización de perros, con el objetivo de reducir la población de animales en situación de calle.

“Lo que hemos visto, lo que hemos estudiado y analizado, es que hay más de 100 mil perros en situación de calle en la vía pública y eso se nos está convirtiendo en un tema de salud importante”, explicó.

Dijo que, por esa razón, se busca que en el próximo presupuesto se incluya una partida destinada a campañas permanentes de vacunación y esterilización.

Reconoció que ya se realizan algunas jornadas durante el año, pero afirmó que sería importante contar con un programa permanente para atender este problema de salud pública, además de promover la adopción de mascotas.

Sobre la denuncia que se dio a conocer hace unas semanas contra una persona que tenía resguardados 39 perros en su domicilio, ubicado en la zona Centro, en malas condiciones, indicó que se tiene conocimiento de que la persona ha argumentado que los cuidaba.

Comentó que, como autoridad, se deben regular las condiciones en las que las personas que buscan rescatar a los animales, los mantienen, porque en algunos casos, lejos de ayudarlas, les provocan algún perjuicio.

El regidor recordó que ya se han aprobado sanciones importantes, tanto a nivel local como nacional, para las personas que incurran en maltrato animal.