Buscan crear ley en Durango para reconocer y proteger medicina tradicional indígena en Durango

Durango podría contar con una nueva legislación para reconocer, proteger y fortalecer la medicina tradicional indígena, a través de una iniciativa que busca establecer un marco jurídico específico para preservar los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios en materia de salud y ampliar las alternativas de atención en comunidades indígenas.

La propuesta contempla la creación de un Registro Estatal de Médicos Tradicionales y Parteras Indígenas, así como un Consejo Estatal de Medicina Tradicional Indígena, organismos que tendrían la función de coordinar, consultar y dar seguimiento a políticas públicas relacionadas con estas prácticas , respetando la autonomía comunitaria, los usos y costumbres y las formas tradicionales de reconocimiento de especialistas en medicina ancestral.

La iniciativa fue presentada por el diputado local Bernabé Aguilar Carrillo, quien argumentó que la medicina tradicional sigue siendo una alternativa fundamental para miles de familias en Durango, especialmente en municipios con alta presencia indígena como Mezquital, Pueblo Nuevo, Guanaceví, Súchil, Tepehuanes y Ocampo. Según datos expuestos en la propuesta, en la entidad habitan más de 58 mil personas que se reconocen como indígenas y más de 47 mil hablantes de lenguas originarias.

De concretarse, la ley buscaría consolidar un modelo de salud intercultural que permita preservar prácticas medicinales transmitidas por generaciones, fortalecer la identidad cultural de los pueblos indígenas y generar mayores condiciones de acceso a servicios de salud en zonas donde la atención institucional enfrenta limitaciones geográficas y sociales.