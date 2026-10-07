Buscan en Durango que se retomen las escuelas de tiempo completo

Con el objetivo de crear Escuelas con Jornada Escolar Ampliada en Durango, con horarios de hasta ocho horas y servicio de alimentación, se presentó una propuesta en el Congreso del Estado.

El diputado Martín Vivanco informó que se busca que, con dicha iniciativa, el Estado asuma la responsabilidad de recuperar algunos beneficios del programa de Escuelas de Tiempo Completo, que permitía ampliar la jornada regular de 4.5 horas a entre seis y ocho.

Recordó que Durango pasó de 22 planteles en 2007 a mil en 2019, y afirmó que el esquema favorecía el aprendizaje de matemáticas y lectura, así como la convivencia y las actividades artísticas.

Advirtió que para algunos estudiantes los alimentos que recibían en la escuela eran los únicos del día, además de que la jornada extendida permitía a madres y padres trabajar con la tranquilidad de que sus hijas e hijos permanecían en un espacio seguro.

Criticó que, desde 2018, se redujo la evaluación y la formación continua de docentes, además del presupuesto educativo. Sostuvo que, tras la eliminación del programa federal en 2022, dejaron de financiarse las Escuelas de Tiempo Completo en Durango. También dijo que la cobertura educativa nacional disminuyó por primera vez desde 1921 y que los resultados de PISA y de evaluaciones estatales muestran retrocesos.

Asimismo, la iniciativa retoma evidencia de una evaluación estatal de 2019, que reportó mejores resultados académicos en las escuelas de tiempo completo.

La propuesta establece la opción de incorporar la jornada ampliada a la Ley de Educación del Estado, facultar a la Secretaría de Educación para seleccionar justificadamente los planteles participantes y prever recursos para personal y alimentación.