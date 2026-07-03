Buscan impulsar carreras profesionales estratégicas en Durango

Con el propósito de vincular la formación académica con las nuevas inversiones que llegan a Durango, se presentó una iniciativa de reforma para impulsar carreras y perfiles profesionales orientados al sector agroindustrial y a áreas estratégicas para el desarrollo económico de la entidad.

Durante la sesión ordinaria del Congreso local, el diputado Iván Soto Medina planteó modificaciones a la Ley de Fomento Económico y a la Ley de Educación del Estado para promover que las instituciones educativas fortalezcan su oferta académica en disciplinas como ingeniería química, agroindustria, agronomía, automatización, mecatrónica, logística, tecnologías de la información y energía.

La propuesta busca responder a las necesidades actuales del mercado laboral y facilitar que las y los jóvenes encuentren oportunidades de empleo en su lugar de origen.

El legislador señaló que Durango atraviesa un momento de consolidación como destino de inversión, derivado de la llegada de proyectos estratégicos que demandarán personal especializado.

En ese sentido, sostuvo que resulta necesario anticipar la formación del capital humano para que las nuevas generaciones puedan incorporarse a empleos de calidad y contribuir al fortalecimiento de las cadenas productivas y al desarrollo regional.

Como parte de la argumentación de la iniciativa, Soto Medina expuso que uno de los casos que ejemplifican esta necesidad es la planta de fertilizantes nitrogenados Fermachem, proyectada en Lerdo , cuya inversión supera los 20 mil millones de pesos y que requerirá mano de obra técnica y profesional en diversas especialidades.

Por lo que consideró que este tipo de proyectos obliga a generar una visión de largo plazo para que el talento duranguense pueda atender la demanda laboral sin emigrar a otras entidades.