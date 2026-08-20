Buscan instaurar el Día Duranguense de la Generosidad a través de la lucha contra el hambre

Para poder concluir el Banco de Alimentos en los próximos meses, se siguen organizando actividades, apelando a la generosidad de los duranguenses.

Se dio a conocer que se busca establecer el 9 de octubre, como el Día Duranguense de la Generosidad , ya que en la entidad hay personas que quieren contribuir en causas sociales, pero no se encuentra la forma de canalizar la bondad.

En tal sentido, se presentó en rueda de prensa Generous Generation, una iniciativa que busca convertir la generosidad de los duranguenses en acciones concretas para combatir la pobreza alimentaria y contribuir con la construcción del nuevo Banco de Alimentos de Durango.

El proyecto tendrá como evento central el 9 de octubre, un Social Run que reunirá a miles de personas y culminará con un Festival de la Generosidad, con música en vivo, convivencia y diferentes experiencias para los asistentes.

Comenzará a las 5:30 de la tarde en la antigua estación del ferrocarril , desde donde partirá el Social Run rumbo a las instalaciones del nuevo Banco de Alimentos de Durango, donde habrá un festival de aproximadamente tres horas.

La experiencia estará dividida en cuatro géneros musicales: rave, ska, oldies y ranchero, buscando reunir a diferentes generaciones en una misma celebración alrededor de una causa común.

El acceso tendrá un costo de $399.00 e incluirá playera, tote bag, pulsera, una comida, una bebida durante el festival y acceso a la rifa del premio principal.

Con causa

Los recursos obtenidos serán destinados a contribuir a la construcción del nuevo Banco de Alimentos, una infraestructura proyectada para tener la capacidad de atender y alimentar a 50 mil duranguenses mensualmente.

Generous Generation parte de una idea sencilla: la generosidad puede convertirse en acción y la acción puede transformar una comunidad.

La invitación es a que los duranguenses no solamente asistan a un evento, sino que formen parte de un proyecto que busca generar un impacto permanente en la lucha contra el hambre.