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Buscan los mineros reactivar desarrollo

SE REQUIEREN CONDICIONES PARA RECUPERAR EL CRECIMIENTO EN EL PA?S, AFIRMAN

EFE
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La minería mexicana necesita condiciones que permitan recuperar su crecimiento, preservar operaciones y aprovechar los minerales estratégicos para la transición energética, afirmó este sábado Raúl García al asumir la presidencia de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

El nuevo dirigente advirtió que la pérdida de empleos, especialmente en las actividades de exploración, ha generado incertidumbre para numerosas familias vinculadas con el sector, por lo que llamó a impulsar políticas que den certidumbre a la industria y permitan reactivar su desarrollo.

García sostuvo que también es necesario garantizar la continuidad de las operaciones mineras y aprovechar el potencial de los minerales y metales que consideró indispensables tanto para el desarrollo económico como para la transición energética.

En su primer mensaje al frente de la AIMMGM para el periodo 2026-2028, planteó además reforzar la colaboración entre las empresas y los distintos órdenes de Gobierno con el objetivo de mejorar las condiciones en las que trabajan los mineros y afrontar los desafíos actuales de la actividad.

Su agenda, dijo, incluirá el impulso a la innovación, el desarrollo tecnológico y la capacitación continua, además de una mayor difusión de la minería responsable y una relación más cercana con las comunidades y los distintos actores que participan en la industria.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  desarrollo, minería, minerales, mineros

               

                
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