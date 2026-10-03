Buscan prohibir material digital de corte violento

El Gobierno de México anunció este viernes que prepara un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar y retirar contenidos que inciten a la violencia, tras identificar similitudes entre varios episodios violentos relacionados con comunicaciones a través de redes sociales.

El anuncio ocurre un día después de que dos hermanos de 18 años y exalumnos de una secundaria de Torreón, en el norteño estado de Coahuila, atacaran con armas blancas a docentes y estudiantes, dejando muerta a la subdirectora del plantel y cuatro personas heridas: dos docentes, uno de ellos reportado en estado delicado, un alumno y una mujer que se encuentra estable.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó que el grupo de trabajo encargado de elaborar el decreto contará con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

"El objetivo (...) es la prohibición, la obligación de las plataformas de bajar esos contenidos, no permitir que se difundan", afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria, quien matizó que deberá quedar claramente establecido qué contenidos estarán sujetos a estas medidas "para que no rayen en la censura".

Sheinbaum señaló que las investigaciones de la Fiscalía y el Gabinete de Seguridad han encontrado similitudes entre el ataque de Torreón, un reciente caso en Querétaro y otros episodios, en los que existe comunicación mediante redes sociales, aunque no ofreció mayores detalles.

El objetivo, subrayó, es que las plataformas "asuman" una parte de la responsabilidad en este tipo de hechos para que bajen los contenidos y reporten "no como un delito, sino como prevención".

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, precisó que el decreto establecerá obligaciones para las plataformas.