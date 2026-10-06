Buscan proteger datos personales de estudiantes de Durango

La protección de los datos personales de estudiantes, particularmente de niñas, niños y adolescentes, podría incorporar nuevas obligaciones para las instituciones educativas de Durango, tanto públicas como particulares, de aprobarse una iniciativa presentada este martes por el diputado local Alejandro Mojica Narváez.

La propuesta plantea que la Secretaría de Educación, en coordinación con las autoridades competentes, establezca lineamientos y programas para capacitar a directivos, docentes y personal administrativo sobre el manejo y protección de datos de menores en entornos digitales, además de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones en los planteles.

Mojica Narváez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, advirtió que el crecimiento del uso de internet, dispositivos móviles y herramientas digitales dentro de la educación también ha incrementado los riesgos relacionados con la privacidad de los estudiantes, por lo que consideró necesario que las escuelas cuenten con mecanismos para prevenir el uso indebido de su información.

La iniciativa contempla que las escuelas particulares incorporadas al Sistema Educativo Estatal garanticen la protección, confidencialidad y seguridad de los datos personales de sus alumnos, especialmente de los menores de edad. Para ello, deberán establecer políticas y protocolos para el manejo, resguardo, uso y transferencia autorizada de información personal y académica.

El planteamiento también modifica las disposiciones sobre el uso de dispositivos móviles en primaria y secundaria, para que la Secretaría de Educación pueda promover programas destinados a su utilización responsable y con fines educativos, involucrando a alumnos, padres de familia, docentes y al resto de la comunidad escolar.