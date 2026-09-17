Buscan que en Durango mejore el salario para elementos de seguridad

Una mejora en el salario para los policías municipales de Durango es lo que se ha planteado desde hace años, pero a la fecha no se concreta, lo que impacta en otros beneficios, como el tema de vivienda, al no poder acceder a ese tipo de financiamiento.

Ahora lo que se está buscando es que, a través de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, se pueda plantear el tema para acceder a más recursos y lograr un aumento en el salario de los elementos de Seguridad Pública.

El director de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Contreras Villanueva, indicó que las condiciones laborales en general son buenas, pero se pretende encontrar un esquema para hacer el planteamiento a los diputados y buscar una mejora salarial.

De momento, dijo que los recursos no se han disminuido para la corporación, aunque a nivel federal tampoco se han incrementado.

Sobre la contratación y las academias policiales, indicó que se llegaron a tener hasta 200 cadetes, pero ahora solo ingresaron 50 y será el mismo número para el próximo año.

El seguro de vida es una de las prestaciones que se ha mejorado, además de la entrega de equipo, vehículos y la adquisición de cámaras corporales; sin embargo, reconoció que hay pendientes.

Puntualizó: “La verdad es que hay muchos retos todavía, lo he dicho, lo sigo diciendo. Hay muchas zonas de áreas de oportunidad en la Dirección de Seguridad Pública Municipal”.