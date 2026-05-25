Buscan que tranvías de Durango se adapten a reglamento de la ciudad

El reglamento en el que ya se trabaja para regular la actividad de los tranvías en Durango servirá para establecer ciertos lineamientos, sobre todo para brindar un mejor servicio a turistas y locales durante las temporadas vacacionales, y deberá ser adaptado tanto a las empresas privadas como a los que pertenecen al Gobierno.

La directora de Fomento Económico y Turismo, Valeria Gutiérrez Velasco, manifestó que ya se trabaja en un reglamento, por lo que esperan que, una vez listo, pueda ser socializado y adaptado en lo necesario.

“Debemos trabajar de manera coordinada. Normalmente es en temporada vacacional cuando aumentan las frecuencias”, expresó.

En los tranvías que pertenecen al municipio, dijo que se realizan hasta seis salidas por día , aunque estas pueden ajustarse dependiendo de la demanda, la cual aumenta durante los periodos vacacionales.

Sobre las quejas de algunas personas respecto a que no coincide lo que ofrecen en sus anuncios con lo que presentan, la directora señaló que se brindan capacitaciones.

Manifestó que “se obtuvo una capacitación para contar con una misma información, que sea compartida de manera uniforme y que la cultura turística vaya permeando”.

En el caso de las empresas de senderismo, afirmó que en Durango existe un padrón de empresas que cuentan con certificados y brindan certeza y seguridad a los usuarios.

Apuntó que es necesario contratar este tipo de empresas, ya que precisamente tienen un costo debido al equipo y colaboradores con los que cuentan, quienes deben conocer el tema de excursiones.