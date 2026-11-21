EL SIGLO DE DURANGO

Miembros de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Durango consideraron necesario revisar las cargas fiscales que enfrentan las empresas al contratar trabajadores, particularmente las micro y pequeñas empresas, que representan una parte importante de la actividad económica y la generación de empleos.

Sergio Sánchez López, presidente de Canaco Durango, habló sobre la importancia de impulsar condiciones que permitan a los negocios crecer, contratar personal y ofrecer mejores condiciones laborales, sin que los costos asociados a la formalidad se conviertan en un obstáculo para mantener o generar nuevas plazas de trabajo.

En este sentido, el organismo empresarial retomó la propuesta presentada por Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de Concanaco, ante el Gobierno de México, denominada Acuerdo Nacional por el Empleo Formal, que plantea una revisión de la carga fiscal que representa contratar trabajadores.

Entre las medidas propuestas se encuentra reducir hasta en 50 por ciento la carga efectiva del Impuesto Sobre Nóminas, ampliar el subsidio al empleo para trabajadores que perciben hasta dos salarios mínimos y permitir la deducción total de las prestaciones laborales y obligaciones patronales como IMSS e Infonavit.

Asimismo, se propone revisar el tratamiento fiscal del IVA para favorecer a los hogares de menores ingresos y agilizar la devolución de saldos a favor de las empresas formales.

De igual manera, consideraron necesario que estas propuestas se analicen de manera integral, tomando en cuenta la realidad de los negocios, su capacidad para generar empleos y la necesidad de fortalecer la formalidad económica.

[DURANGO 4B]