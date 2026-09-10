Buscan reducir brecha en atención de salud mental entre hombres y mujeres

La dificultad de los hombres para reconocer que necesitan apoyo y acercarse a los servicios de salud mental mantiene una brecha importante respecto a las mujeres, por lo que uno de los principales retos es lograr que los varones pidan ayuda de manera oportuna.

Carolina Herrera Ortiz, coordinadora de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones señaló que las mujeres suelen acercarse a una edad más temprana a recibir atención relacionada con su salud mental , mientras que los hombres tienden a postergar esta búsqueda.

Esta situación se refleja también en las estadísticas de suicidio, donde entre siete y ocho de cada 10 muertes corresponden a varones con cifras nacionales.

El panorama en Durango

En Durango, hasta el momento se tienen registrados 124 suicidios, de los cuales 99 corresponden a hombres y el resto a mujeres.

Herrera Ortiz señaló que estas cifras deben reconocerse y analizarse sin maquillarlas, pero también sin utilizarlas de manera sensacionalista, porque el objetivo es identificar dónde se encuentra el problema y cómo atenderlo.

Consideró la funcionaria que la diferencia entre hombres y mujeres en el acceso a los servicios de salud mental debe llevar a fortalecer las estrategias dirigidas a la población masculina y buscar mecanismos para acortar esa brecha .

Señaló que existen factores culturales que dificultan que los hombres hablen de sus problemas.

Desde pequeños, explicó, se les enseña a asumir el papel de proveedores y a ser el soporte económico y emocional de la familia, bajo la idea de que ese soporte debe mantenerse firme y sin mostrar debilidades.

Sin embargo, cuando se acumulan problemas económicos, familiares, laborales o de salud y la persona no busca apoyo, la situación puede llegar a un punto límite.

Hay que poner más atención

Herrera Ortiz llamó a familiares y personas cercanas a prestar atención a cambios en los hábitos cotidianos, como alteraciones importantes en la alimentación o el sueño, dejar actividades que antes disfrutaban, aislarse o mostrar menor interés por convivir.

También pidió poner atención cuando una persona comienza a despedirse, regalar objetos o prendas de valor, o hablar de manera recurrente sobre qué ocurriría con sus pertenencias o responsabilidades si algún día llegara a faltar.

La coordinadora explicó que, aunque la conducta suicida se presenta con mayor frecuencia entre mujeres, los hombres tienen una mayor proporción de muertes por suicidio, entre otros factores porque pueden actuar de manera más impulsiva y recurrir a métodos más letales.

Además, los varones pueden ofrecer menos señales de que necesitan ayuda, lo que reduce el tiempo disponible para que familiares o personas cercanas puedan intervenir.

Por ello, insistió en la necesidad de cambiar la idea de que pedir ayuda representa una debilidad y fortalecer una cultura de atención oportuna de la salud mental masculina.

“Es de hombres pedir ayuda”, es el llamado de la estrategia que busca acercar a los varones a los servicios de atención y contribuir a reducir esta brecha.