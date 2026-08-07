Buscan reducir el costo de la vivienda en Durango con nuevas alternativas

Con el objetivo de reducir el costo de la vivienda, se exploran alternativas para la adquisición de terreno para que los desarrolladores puedan construir.

“Como son finitas las reservas, son limitadas, entonces se optó por un segundo esquema en donde las reservas que ya tenían una perspectiva para desarrollar vivienda, propiedad de los desarrolladores fueran adquiridas por los organismos de vivienda y una vez que eran de ellos, entonces se contrataba al desarrollador para que construyera sobre las mismas”, refirió el consejero de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), Salvador Chávez.

Y es que, cuando los desarrolladores construyen vivienda, tienen que pagar todo lo que implica, por lo que el costo al derechohabiente se eleva.

“Es justamente lo que están tratando de eliminar para poder entregar una vivienda a un menor costo, es decir, el instituto compra el terreno, es ya dueño del terreno, en ese momento se corta el costo financiero que tiene el desarrollador en el valor del terreno y te entrega los recursos para que tú puedas construir la vivienda”.

“Aparentemente al no entregar un anticipo no necesariamente van a salir más baratas las obras o de mejor calidad, porque ese dinero que se requiere para poder construirlas va a salir de algún lado, ya sea del bolsillo del constructor o de un crédito que va a pedir el constructor y ese costo financiero finalmente va a terminar pagándolo el Gobierno Federal”, indicó.