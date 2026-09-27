Buscan regularizar en Durango al 30% de los negocios informales en un año

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) propuso una ruta para incorporar a la formalidad al 30 por ciento de los negocios informales en los próximos 12 meses, a través de un esquema gradual que contempla acompañar, regularizar y consolidar.

La propuesta se hizo porque en México existen alrededor de 6.1 millones de MiPyMEs, de las cuales 4.1 millones operan en la informalidad; además de que la informalidad laboral alcanzó el 55.1 por ciento en el segundo trimestre de 2026.

Ante ello, se estableció que el objetivo no es sumar obligaciones, sino generar una herramienta que permita a los negocios crecer y que la formalidad se traduzca en beneficios reales.

El representante de la Canaco en Durango, Sergio Sánchez López, explicó que entre las principales barreras identificadas están los costos, trámites fragmentados, desconocimiento, falta de financiamiento y el temor a perder el ingreso cotidiano, por lo que la propuesta plantea que formalizarse permita acceder a seguridad social, crédito, capacitación, nuevos mercados, cadenas de proveeduría y herramientas digitales.

Asimismo, se busca que los municipios funcionen como ventanillas de enlace, mientras que el SAT, IMSS, STPS y gobiernos estatales conserven sus atribuciones y las Cámaras de Comercio participarán con acompañamiento y capacitación.

A nivel nacional, las MiPyMEs generan 70.7 por ciento del empleo formal, pero 83.5 por ciento de los nuevos empleos del último año fueron informales, además de que la economía informal representó 25.4 por ciento del PIB en 2024.

Como siguiente paso, se planteó una mesa técnica con la Cámara de Diputados, Secretaría de Economía, SAT, IMSS, STPS, Agencia de Transformación Digital y representantes de los trabajadores para definir el instrumento jurídico y un plan piloto territorial.