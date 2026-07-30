Buscan replicar el Sistema Municipal de Cuidados en todo Durango

El Sistema Municipal de Cuidados con el que recientemente cuenta el Municipio de Durango, para brindar apoyos y reconocer la labor de las personas cuidadoras, podría replicarse en el resto del estado mediante una nueva iniciativa.

El Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) reporta que son alrededor de 161 mil las personas cuidadoras en Durango , de las cuales el 75 por ciento son mujeres que destinan, en promedio, 61 horas semanales a estas labores.

El problema es que, en la mayoría de los casos, al tratarse de un familiar, no existe una remuneración y sus oportunidades personales y de desarrollo quedan limitadas.

Con el sistema se reconoce el cuidado como un derecho humano y como una responsabilidad compartida, además de integrar programas de respaldo para las personas cuidadoras.

Para aplicarlo, se trabajará bajo un esquema de reconocer, reducir y redistribuir las tareas de cuidado, mediante acciones en 12 dependencias municipales a partir de 2027, las cuales deberán formar parte del programa anual de trabajo.

RED NACIONAL

Buscan implementar esta iniciativa mediante la incorporación del Sistema Municipal de Cuidados en los Bandos de Policía y Gobierno, en otros municipios.

Mario Retana, coordinador de regidores y síndicos de Acción Nacional en el estado, dijo que buscan que los regidores y síndicos municipales presenten la iniciativa en sus municipios para que el cuidado deje de depender únicamente de la voluntad del gobierno y se convierta en una política pública respaldada por la ley.

La iniciativa forma parte de una visión nacional dentro de 111 Soluciones para México, que plantea la creación de una Red Nacional de Cuidados para la Familia, con el objetivo de reconocer el trabajo de quienes todos los días cuidan de los demás.

Destacaron que también se ha logrado, a nivel local, brindar atención médica gratuita, y la entrega de medicamentos, mediante las clínicas familiares.

Por su parte, el regidor Ignacio Orrante Ramírez recordó que el Sistema Municipal de Cuidados “Durango Te Cuida” es una política pública que busca fortalecer el bienestar y respaldar a las personas que sostienen la vida de la comunidad.

“Cuando una madre deja de trabajar para cuidar a un hijo; cuando una hija reorganiza su vida para acompañar a un adulto mayor; cuando una familia sostiene el cuidado de una persona con discapacidad, no estamos frente a una historia individual, estamos frente a una realidad social que merece ser reconocida y acompañada”, comentó.