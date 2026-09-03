Buscan retomar las 'veinteadas' en Durango, pero sin alcohol y con ambiente familiar

Las vueltas en vehículos, o incluso caminando, por la avenida 20 de Noviembre, en ambos carriles, que realizaban los duranguenses como entretenimiento de fin de semana en la capital, podrían reactivarse como una forma de convivencia social y familiar.

Al menos desde hace 16 años, esta actividad dejó de realizarse como una forma de recreación ; sin embargo, esperan que pueda retomarse con el respaldo de las autoridades y la participación de la sociedad.

El próximo domingo ya está planeada la primera veinteada, pero esperan que esta actividad se mantenga como parte de las tradiciones duranguenses.

Rafael Celestino, quien representa la figura de Pancho Villa en Durango, está impulsando esta actividad para que los participantes den vueltas en sus vehículos sobre la avenida principal y puedan socializar de un automóvil a otro, pero sin bebidas alcohólicas, debido a que se busca mantener un ambiente familiar.

“Mucha gente se enamoró, mucha gente se conoció ahí en la 20 de Noviembre; hay inclusive una cancioncita que pegó hace 21 años, que se llamaba ‘Por la 20 de Durango’, y ya se acaba de grabar la versión 2026”.

Afirmó que se trata de una sana convivencia durante un día en el que no hay actividad laboral, por lo que no se causaría mayor problema, aunque reconoció que sí podría presentarse tráfico vehicular.

El recorrido que realizarán el domingo 6 de septiembre, tendrá como punto de encuentro el Panteón de Oriente para seguir sobre la avenida 20 de Noviembre hasta El Calvario y de ahí dar las vueltas.

Los vehículos se reunirán a partir de las 18:00 horas y el recorrido arrancará a las 18:30 horas. Los organizadores llaman a los duranguenses a sumarse a la veinteada y respetar el reglamento de vialidad para evitar problemas con la autoridad.