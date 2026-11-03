Buscan sacar a enfermeras de mayor antigüedad del HMI

EL SIGLO DE DURANGO

Las enfermeras con mayor antigüedad del Hospital Materno Infantil (HMI) denunciaron que están recibiendo presiones para que acepten su transferencia a diversos centros de salud.

Según las trabajadoras, el objetivo de esta medida es liberar plazas dentro del nosocomio para que el sindicato pueda cumplir compromisos con nuevo personal.

El pasado viernes, Rayo Olivas, jefa de enfermeras del HMI, comenzó a convocar al personal con más años de servicio para solicitarles que acepten voluntariamente dicho traslado.

Sin embargo, Rocío Maldonado, una de las afectadas, señaló que este cambio implica una afectación económica directa para sus familias.

Explicó que, aunque se mantendría su sueldo base como enfermeras, perderían diversas prestaciones adquiridas,