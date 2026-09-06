¿Buscas trabajo? Abren vacantes en Durango para personas que dominen el inglés

Al menos 100 vacantes, en una primera etapa, está ofreciendo en Durango una empresa con sede en Torreón, Coahuila. Los puestos están dirigidos a personas que hablen 100 por ciento inglés y puedan certificar su dominio del idioma.

La empresa Remote Team Solucitions busca expandir sus operaciones en Durango, por lo que está buscando personal a través de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.

La directora de la dependencia municipal, Valeria Gutiérrez Velasco, manifestó que la empresa cuenta con 500 colaboradores en Torreón y ofrece sueldos competitivos, además de todas las prestaciones de ley, pero ahora pretende dar la oportunidad a duranguenses.

Se trata de una empresa que ofrece atención al cliente en inglés , por lo que las personas que quieran aplicar deben tener un excelente manejo del idioma, ya que las entrevistas también serán en inglés.

“Ahorita se está haciendo un reclutamiento para poder entrevistar a varias personas, a varios duranguenses, y de ahí contratar, en una primera etapa, a 100 personas”.

Gutiérrez Velasco aseguró que no hay requisitos de edad, solo que sean mayores de edad. Tampoco se pide experiencia laboral ni cierto tipo de carrera.

Las personas interesadas pueden registrarse mediante el código QR que se encuentra en la página de la Dirección de Fomento Económico y Turismo, o bien, pueden solicitar información directamente en la dependencia.

“Nosotros estamos acercándolos a esta empresa y tenemos un contacto directo. Somos quienes estamos ayudándoles a hacer completamente la promoción, porque todavía no llegan a instalarse aquí a Durango hasta que puedan contratar”.

Reiteró que buscan diferentes perfiles y que se trata de una empresa de tecnología que colabora con empresas estadounidenses.