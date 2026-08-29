'Cabeza de Vaca no sería candidato'

El exgobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca es considerado prófugo de la justicia, por lo que no puede ser candidato a la Presidencia en 2030, aseguró el ministro en retiro Arturo Zaldívar.

Tras asistir a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar distintos supuestos para determinar si una persona puede ser candidata o no.

"Si esta persona [García Cabeza de Vaca] tiene orden de aprehensión, no ha comparecido al juez y está en otro país, obviamente está sustraído de la acción de la justicia, entonces entraría en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia y no podría ser candidato y también habría que ver en su momento que se requiere una residencia previa para poder competir por la Presidencia de la República", explicó.

Sin embargo, el ahora coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia reconoció que no conoce las condiciones del caso, por lo que no podría pronunciarse. A pesar de esto, señaló que los supuestos mencionados aplicarían para cualquier persona si se presentaran dichas circunstancias.

En la conferencia de este viernes 28 de agosto, el exintegrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación detalló que para ser candidato o candidata a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno se debe estar en pleno goce de sus derechos político-electorales.