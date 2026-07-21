Cadena perpetua a 'El Mayo'

El narcotraficante mexicano 'El Mayo' Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un juez federal de Nueva York meses después de su declaración de culpabilidad y su arrepentimiento expreso, con los que quiere evitar la prisión de aislamiento en la que se encuentra Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Vestido con un uniforme de presidiario de color caqui junto a una camiseta naranja, con el pelo completamente blanco y con dificultades para caminar, 'El Mayo', de 76 años, compareció ante el juez Brian Cogan en el tribunal federal de Brooklyn, en Nueva York, para conocer su condena.

En la audiencia, que duró poco más de media hora, Cogan ordenó también el decomiso de 15.000 millones de dólares en bienes de 'El Mayo', tal y como había solicitado la Fiscalía.

Durante la mayor parte de la audiencia, 'El Mayo' estuvo en silencio, siguiendo la traducción simultánea, y hasta en algún momento con la mirada perdida. De hecho, su abogado le tuvo que explicar en dos ocasiones lo que le quería decir el juez porque no le entendía.

Solo intervino una vez para leer una carta de disculpas en la que reconoció el daño causado durante sus años al frente del cártel y llamó a las próximas generaciones a no repetir los mismos errores.

"Lo siento (...) Nadie gana en este tipo de guerras", aseguró Zambada en español durante la audiencia de sentencia en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.