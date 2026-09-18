Cádiz, una perla por redescubrir

Ubicada en el suroeste extremo del territorio español y con poco más de cien mil habitantes, esta población es una de las más antiguas de Europa y durante siglos fue la puerta que conectó a los cinco continentes del mundo.

A los mexicanos nos recuerda su amplia participación en la conquista y la colonización de la Nueva España. Por Cádiz salieron infinidad de expediciones hacia América al tiempo que entraban los buques cargados de metales preciosos, mercancías y productos agrícolas que demandaba el mercado europeo.

Cristóbal Colón y Alvaro Núñez Cabeza de Vaca fueron algunos de los navegantes que partieron de este puerto con rumbo al Nuevo Mundo.

Pero Cádiz fue mucho más que eso, su actividad milenaria data del año 1104 A.C. cuando los fenicios la fundaron para extender sus redes comerciales y ampliar sus dominios en la Europa Occidental.

Tuvo una intensa actividad durante el Imperio Romano, entraban por este puerto inmigrantes y el comercio provenientes de África, las Indias, Japón y China, entre otros lejanos países, estuvo siempre volcada al mar y al comercio.

Hoy en día Cádiz es una joya cultural e histórica que el turismo internacional redescubrió en los últimos años, entre los atractivos de Cádiz destacan su arquitectura medieval espectacular, sus calles angostas colmadas de bullicio, cafés, tiendas y restaurantes que son un placer recorrerlas.

La comida local es extraordinaria, lo más popular son los mariscos y los guisos de su gran variedad de pescados como el atún, bacalao, mojarra y dorado.

El atún rojo en sus distintas formas de cocinar es uno de los manjares más valorados al grado que barcos japoneses se han dedicado a explotarlo en las aguas cercanas a Cádiz con tecnología por demás impresionante.

Calculan que cada buque atunero regresa a Japón con una carga de atunes rojos valorada en alrededor de 70 millones de dólares, para su captura utilizan a buzos expertos en detectar y arponear a los mejores ejemplares.

Los gaditanos, así se conoce a los pobladores de Cádiz, son gente sencilla, generosa y hospitalaria que cuidan como nadie su entorno y al mismo tiempo reciben con los brazos abiertos a los visitantes del mundo entero. Ser autóctono del puerto es un orgullo que se guarda con un celo muy especial, para confirmar la autenticidad de un nativo lo interrogan así: ¿eres de Cádiz, Cádiz, Cádiz?

Puntos obligados a visitar son la Cueva del Pájaro Azul, el yacimiento arqueológico Gadif, el parque botánico Genovés que alberga plantas de América y otros continentes, la Catedral de Cádiz y sin faltar sus playas pulcras y majestuosas que rodean a la ciudad, por cierto la caída del sol sobre las aguas del Atlántico ofrece atardeceres únicos y espectaculares.

Una característica más de Cádiz son sus fiestas populares que alegran la ciudad a lo largo del año, entre las más esperadas destacan el Carnaval, el Corpus Christi y el Entierro de la Caballa, cuando miles de turistas se suman al regocijo de los gaditanos.

En años recientes Cádiz ha sido incluida en los itinerarios de las compañías navieras, al menos diez de los grandes cruceros del mundo atracan semana a semana en el puerto durante la temporada turística.

Así las cosas, si usted en el futuro próximo planea visitar Europa, no deje de incluir a Cádiz en su itinerario, seguro no se arrepentirá.

Noticias, noticias...

La mala imagen de la inseguridad en México volvió a salir a flote en los medios locales por el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, ocurrido el pasado fin de semana en Cuautla, Morelos. Familiares de la víctima censuran a la Universidad Autónoma Estatal de Morelos por no advertir a los extranjeros de la grave situación que priva en esa entidad y de paso a la Universidad de Granada -a la que Claudia pertenecía- por establecer un convenio de intercambio con dicha universidad.

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