Cae 0.8% la actividad económica en Durango

La actividad económica de Durango comenzó 2026 con una contracción anual de 0.8 por ciento, provocada principalmente por el retroceso de los sectores relacionados con la industria, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), durante el primer trimestre del año las actividades secundarias disminuyeron 7.5 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Este grupo comprende la minería, construcción, generación y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas, así como las industrias manufactureras. Debido a su desempeño, Durango quedó en el lugar 29 entre las 32 entidades del país dentro de este rubro.

La caída de las actividades secundarias tuvo el mayor impacto en el resultado estatal, pues restó 2.9 puntos porcentuales al indicador general. Con ello, el crecimiento registrado en otros sectores no fue suficiente para evitar que la economía duranguense cerrara el periodo en terreno negativo.

En contraste, las actividades primarias reportaron un crecimiento anual de 20.1 por ciento. Este apartado incluye la agricultura, la cría y explotación de animales, el aprovechamiento forestal, la pesca y la caza.

Con dicho avance, Durango se colocó en la séptima posición nacional y el sector aportó 1.5 puntos porcentuales al resultado económico de la entidad.

En el balance nacional, la contracción de 0.8 por ciento colocó a Durango en el lugar 21 entre las 32 entidades federativas.

El resultado representa una moderación frente a las caídas anuales observadas durante 2025. En ese año, la economía estatal retrocedió 0.6 por ciento durante el primer trimestre; 4.7 por ciento en el segundo; 3.9 por ciento en el tercero, y 1.9 por ciento en el cuarto.

No obstante, las actividades secundarias acumularon cinco trimestres consecutivos con variaciones anuales negativas. Después de caer 3.4 por ciento al inicio de 2025, registraron retrocesos de 13.4, 11.7 y 6.3 por ciento en los siguientes periodos.