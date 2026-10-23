Cae 8.3% valor de la construcción en Durango y se desploma el empleo en el sector

La industria de la construcción en Durango no logra levantar el vuelo y cerró el octavo mes del año con cifras en terreno negativo. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), dados a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor de la producción de las obras ejecutadas en la entidad registró un desplome anual del 8.3 por ciento durante agosto de 2026.

La parálisis en el ritmo constructivo local repercutió de manera directa en las plantillas laborales del sector.

El informe oficial detalla que el personal ocupado total en las empresas constructoras radicadas en Durango cayó 10.2 por ciento en su comparación anual , colocándose como uno de los retrocesos en empleo formal más severos del norte del país.

A la par de la reducción de personal, las horas trabajadas en las obras que se desarrollan en el territorio estatal sufrieron un recorte del 11.0 por ciento en relación con el mismo mes del año anterior, reflejo del bajo volumen de proyectos de infraestructura pública y privada en desarrollo.

El comportamiento registrado en la entidad contrasta de forma marcada con la tendencia observada a nivel nacional.

Mientras que en todo el país el valor de la producción constructiva creció un 10.7 por ciento a tasa anual en cifras originales —impulsado por incrementos extraordinarios en estados como Tabasco, Hidalgo y la Ciudad de México—, Durango se mantuvo en la lista de 13 entidades federativas que reportaron números rojos.

El único indicador que mostró un margen positivo para el estado fue el relativo a las remuneraciones medias reales pagadas a los trabajadores del sector, las cuales registraron un modesto incremento del 2.1 por ciento anual durante agosto.

Sin embargo, este alza salarial no compensó la pérdida neta de puestos de trabajo ni el estancamiento generalizado de la actividad constructora en la región.