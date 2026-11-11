Cae 'Beto Leyva', presunto operador criminal con actividades en Durango y ligado al Cártel de Sinaloa

Un hombre señalado como presunto operador de una organización criminal con actividades en Durango, Sinaloa y Baja California fue detenido durante un operativo realizado por autoridades federales en la ciudad de Tijuana, luego de investigaciones que lo relacionan con delitos como tráfico de personas, lavado de dinero, extorsión, secuestro y comercio ilegal de drogas y armas.

El detenido fue identificado como José Alberto , quien, de acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, presuntamente formaba parte de una estructura delictiva con presencia en las tres entidades mencionadas, entre ellas la entidad duranguense, donde la organización habría desarrollado actividades ilícitas, aunque no se precisaron los municipios ni las operaciones específicas.

Las investigaciones permitieron establecer los movimientos y lugares que frecuentaba el señalado en Baja California, información que fue obtenida mediante trabajos de inteligencia y el intercambio de datos con Homeland Security Investigations (HSI), agencia estadounidense que colaboró con las instituciones mexicanas para facilitar su localización.

Con los elementos reunidos durante las indagatorias, las autoridades solicitaron y obtuvieron de un juez de control las órdenes de cateo correspondientes para intervenir inmuebles ubicados en el municipio de Tijuana, donde se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República , en coordinación con corporaciones locales.

Durante las diligencias fue localizado y detenido José Alberto, de quien las autoridades federales informaron que cuenta con antecedentes de arrestos en Estados Unidos, aunque no detallaron los delitos por los cuales había sido asegurado anteriormente en aquel país ni si enfrenta procedimientos judiciales pendientes ante autoridades estadounidenses.

Por lo pronto, las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones sobre las actividades de la organización en Durango, Sinaloa y Baja California, sin que hasta el momento se haya informado sobre otras detenciones relacionadas con este caso.