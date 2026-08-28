Cae conductor de Camaro que jugaba carrera clandestina y atropelló a mujer en Durango

Un joven de 21 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Estatal, señalado como el presunto conductor del automóvil que la noche del jueves atropelló y provocó la muerte de María Alejandra Quiñones Ramírez, de 19 años, cuando circulaba en bicicleta por el fraccionamiento Jardines de San Antonio, de la ciudad de Durango.

El detenido fue identificado como Adán, de 21 años, quien fue localizado aproximadamente a las 20:30 horas del 27 de agosto en la calle Flor de Almendro, entre Flor de Bugambilia y Flor de Durazno, del fraccionamiento Bugambilias II. Su aseguramiento se realizó dentro del Operativo Dragón de la Policía Estatal.

Según la información recopilada, los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando recibieron el reporte del atropellamiento de una ciclista. Mientras circulaban por Bugambilias II observaron estacionados un vehículo de la marca Chevrolet, línea Camaro, en color negro y otro de la marca Ford, línea Mustang del mismo color, situación que llamó su atención.

El Camaro, modelo 2014, presentaba daños en la defensa, la salpicadera y el parabrisas del lado del conductor. Adán se encontraba al volante y, según el reporte policial, se mostró nervioso cuando los agentes le preguntaron qué había ocurrido y por qué el automóvil presentaba dichos daños.

Los policías también entrevistaron al conductor del Mustang, identificado como Luis Fernando, quien manifestó que minutos antes circulaba detrás del Camaro conducido por Adán. Según su declaración, al llegar al cruce de avenida Mercurio y Emilio M. González Parra observó cuando el Camaro impactó la bicicleta en la que viajaba María Alejandra.

El testigo señaló que, después del impacto, ambos vehículos continuaron su recorrido hasta llegar al fraccionamiento Bugambilias II, donde finalmente detuvieron la marcha. Con base en este señalamiento y los daños que presentaba el automóvil, los policías aseguraron el Camaro y posteriormente realizaron la detención de Adán por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo.

El joven fue informado de sus derechos y posteriormente trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Durango, autoridad que determinará su situación legal.

El Camaro quedó asegurado como parte de las investigaciones para esclarecer por completo el accidente que terminó con la vida de la ciclista de 19 años.