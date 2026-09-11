Cae Durango en la actividad industrial

EL SIGLO DE DURANGO

Mientras Durango enfrentó una caída significativa en varios de sus sectores productivos, Coahuila registró un ligero repunte en su actividad industrial,. El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Inegi reveló contrastes en el desempeño económico de la región norte del país durante mayo de 2026.

Con cifras desestacionalizadas, Durango presentó una disminución mensual de -3.8% y una caída anual de -7.7%. El sector construcción fue el más golpeado, con un desplome de -25.8% anual, lo que refleja dificultades para sostener proyectos de infraestructura y vivienda.

Aunque las industrias manufactureras mostraron un avance de 2.3%, este crecimiento no fue suficiente para revertir la tendencia negativa.