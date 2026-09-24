Cae Edgar Valeriano 'N', alias 'Kamoni'; Gobierno de EUA ofrecía 3 mdd de recompensa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Edgar Valeriano “N”, alias “Kamoni”, identificado como jefe regional del “Cártel de Tepalcatepec” .

Señaló que la captura fue resultado del intercambio de información con Interpol y trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el operativo realizado en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, participaron Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de Interpol.

También detalló que al momento de la detención de “Kamoni” se aseguró armamento y municiones .

¿Quién es Edgar Valeriano "N"?

Edgar Valeriano “Kamoni” es jefe regional del “Cártel de Tepalcatepec”, con presencia en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista, en el estado de Michoacán.

Además de generador de violencia, es el responsable de la elaboración y distribución de drogas sintéticas y de la extorsión a empresarios del sector citrícola.

También se informó que es colaborador cercano de Juan José "N", alias "Abuelo", jefe del grupo delictivo “Cártel de Tepalcatepec”.

Estados Unidos ofrecía 3 mdd de recompensa

García Harfuch indicó que Edga r Valeriano "N" cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Así como también que el gobierno del vecino país ofrecía tres millones de dólares por información que llevara a su captura.

Fue puesto a disposición de la FGR

"Kamoni" fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en la Ciudad de México (FGR), para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.