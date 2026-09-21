Cae el presunto abusador de Los Remedios; es un estudiante de 17 años de edad

Un adolescente de 17 años de edad fue detenido mediante una orden de aprehensión, señalado como probable responsable de los hechos en los que una mujer de 39 años fue golpeada y víctima de una agresión de carácter sexual cuando caminaba por el Cerro de los Remedios, en la ciudad de Durango.

El presunto responsable fue identificado con las iniciales U.A.G.B.. El joven, estudiante de secundaria y con domicilio en la colonia Sivestre Dorador, mejor conocida como La Obrera, en la ciudad de Durango, fue localizado por elementos de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada el pasado 19 de septiembre de 2026, derivada de una carpeta de investigación integrada por la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Menores Infractores.

De acuerdo con el mandamiento judicial, al adolescente se le atribuye probable responsabilidad en conductas consideradas como los delitos de robo agravado con violencia física, lesiones calificadas y abuso sexual, en agravio de una mujer cuya identidad se mantiene reservada.

La detención estaría relacionada con la agresión registrada días atrás en el Cerro de los Remedios, donde una mujer de nombre Abigaíl, de 39 años, fue sorprendida cuando caminaba hacia un domicilio de la calle Camino de las Cumbres, después de haber salido de su lugar de trabajo.

Según la declaración inicial de la víctima, un joven comenzó a golpearla en el rostro, posteriormente la sujetó por la espalda y realizó tocamientos de carácter sexual, además de intentar sacarle los ojos. La agresión provocó que la mujer perdiera momentáneamente el conocimiento y presentara lesiones principalmente en el rostro y cuello.

La afectada consiguió pedir ayuda al conductor de una camioneta que circulaba por el sector, quien la acercó al domicilio al que se dirigía; posteriormente, dos conocidos la trasladaron al Hospital Cruz Azul, donde recibió atención médica y el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades.

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión, el adolescente quedó internado en el Centro Especializado de Reinserción y Tratamiento para Menores Infractores (CERTMI) y fue puesto a disposición del juez especializado que lo requirió, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.