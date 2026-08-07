Cae el exgobernador Ángel Aguirre Rivero

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien acusa de ordenar el ocultamiento y destrucción de evidencia relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un mensaje en redes sociales, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, informó que un análisis "profundo, exhaustivo y detallado" del caso dio como resultado la presunta participación del exmandatario en la destrucción de grabaciones de los hechos registrados en el Palacio de Justicia de Iguala, en septiembre de 2014.

Godoy Ramos reveló que dos testigos colaboradores señalan al experredista de ordenar desaparecer videograbaciones del momento que un grupo de normalistas que viajaba en el autobús Estrella de Oro número 1531 era detenido por policías municipales y estatales, en el Palacio de Justicia de Iguala.

Las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material, captado por las cámaras de seguridad 12 y 15 al exterior del inmueble, no existía por presuntas fallas técnicas del sistema; sin embargo, aseguró la fiscal, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa.

Relató que, en enero de 2026, un testigo colaborador de la FGR aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel Aguirre Rivero, quien fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, tras ser detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México.

Asimismo, la Fiscal reveló que un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio, al señalar que el exgobernador de Guerrero ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

Por lo anterior, dijo, la FGR "cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción fue girada de manera directa por el entonces gobernador".