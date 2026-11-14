Cae ‘El Mike’, integrante de ‘Los R’s’ del CJNG, célula ligada al asesinato de Carlos Manzo

Elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Miguel Ángel "N", alias "Diego" o "Mike", presunto integrante de la facción "Los R's" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante X, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que, durante un recorrido de prevención y seguridad en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, los efectivos fueron agredidos con disparos de arma de fuego. "Al repeler la agresión, uno de los atacantes perdió la vida y se logró la detención".

La célula delictiva de “Los R’s” era encabezada por los hermanos Ramón Ángel Álvarez Ayala, “R1” y Rafael Álvarez Ayala, “R2”, ambos detenidos y señalados como presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, en noviembre del año pasado.

Hace unos días el gobierno de los Estados Unidos solicitó la extradición de Ramón Ángel Álvarez Ayala, para enfrentar la justicia por delitos de tráficos de drogas y lavado de dinero.

“Agradecemos el apoyo de las autoridades de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus”, señaló García Harfuch.