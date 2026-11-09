Cae el 'R2', ligado al caso Manzo

AGENCIAS

Autoridades anunciaron la detención de 20 personas, entre ellas alias "R2", presunto líder de una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vinculado al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La captura ocurrió en Zapopan, Jalisco, tras un enfrentamiento armado donde "R2" y un agente resultaron heridos, informó la Secretaría de Marina en un mensaje en X.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un acto público por el Día de Muertos en Uruapan, Michoacán.

Alias "R2" cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos y otra por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán.