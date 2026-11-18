Tras una persecución por calles de la ciudad de Durango, elementos de la Unidad de Investigación Táctica de la Policía Estatal detuvieron a un sujeto conocido como “El Time”, quien conducía una camioneta que contaba con reporte de robo desde el pasado domingo 15 de noviembre.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes estatales realizaban recorridos de vigilancia como parte del Operativo Dragón sobre la avenida Cuauhtémoc y, a la altura de la calle Santa María, observaron una camioneta de la marca Chevrolet, línea Blazer, de color blanco, cuyo conductor circulaba en zigzag.

Ante dicha situación, los policías le marcaron el alto al automovilista; sin embargo, lejos de atender la indicación, este aceleró la marcha, lo que originó una persecución que concluyó en calles de la colonia Ciénega, donde finalmente fue interceptado.

El conductor fue identificado como Manuel, de 41 años de edad , vecino de la colonia Real del Prado, en tanto que, al consultar los datos de la camioneta, los agentes corroboraron que había sido robada el pasado domingo en la privada Guadalupe, de la Zona Centro de la capital duranguense.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el presunto ladrón habría utilizado un dispositivo electrónico, similar a un escáner, con el cual consiguió habilitar una llave y poner en marcha la camioneta para apoderarse de ella.

Según información proporcionada por las autoridades, Manuel cuenta con antecedentes por robo en 2013 y 2016 , así como por robo agravado de un teléfono celular en un establecimiento comercial y de un vehículo eléctrico en una casa habitación, ambos en 2021, además de detenciones por faltas administrativas.

El detenido y la camioneta recuperada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Durango, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar la presunta responsabilidad de “El Time” en el robo del vehículo.