Cae herido tras enfrentamiento en Jalisco ‘R2’, presunto líder de ‘Los Rs’ del CJNG

Autoridades federales detuvieron en Zapopan, Jalisco a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, quien resultó herido durante el operativo y recibe atención médica.

El sujeto es identificado como un importante generador de violencia y mando de “Los Rs”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Jalisco y Michoacán. También fueron detenidas otras 19 personas.

Elementos de Inteligencia Naval y de Operaciones Especiales en apoyo y coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) repelió agresión armada en un restaurante en Guadalajara, Jalisco donde resultó herido, “R2”, célula delictiva vinculada al CJNG y relacionada con el homicidio de Carlos Manzo.

Además, un elemento naval resultó herido a la altura de la tibia y recibe atención hospitalaria.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch manifestó que durante el operativo se registró un enfrentamiento en el que “R2” resultó herido, por lo que recibe atención médica, “la información es preliminar y se actualizará conforme avancen las investigaciones”.

Detalló que la localización fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de información compartida por la Administración de Control de Drogas (DEA).

“Cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, así como una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos”, refirió el funcionario en redes sociales.

De acuerdo con la información disponible, esta célula se dedica principalmente a la extorsión, el tráfico de drogas, el homicidio, la privación ilegal de la libertad y el secuestro, así como a cometer agresiones contra las autoridades. Entre las víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate.

A “R2” también se le señala por participar en incursiones en ambos estados, coordinar actividades delictivas junto con su hermano y enviar droga a Estados Unidos.

Desde 2012 fue identificado como presunto lugarteniente y responsable de dirigir células del CJNG. En 2018, autoridades nacionales detectaron que utilizaba el seudónimo Rafael González Sánchez.

Registra diversas órdenes de aprehensión previamente cumplimentadas, con antecedentes de 2003, 2007, 2012, 2014 y 2025; este último bajo el mandato 026/2025-I, proceso 102/2025. Ingresó al CEFERESO número 1 Altiplano el 16 de noviembre de 2012 y al Centro de Alto Impacto número 1, en Charo, Michoacán, el 31 de octubre de 2022, en este último caso por homicidio calificado, relacionado con la causa penal 50/2007. No se cuenta con detalles de sus liberaciones.

Según los antecedentes proporcionados, el 26 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un gran jurado del Distrito de Columbia presentó una acusación formal contra “R1” y “R2” por presunta conspiración para el tráfico internacional de cocaína y metanfetaminas, así como delitos relacionados con armas de fuego.