La investigación por el homicidio de un hombre en el municipio de San Dimas derivó en el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de quien es señalado como probable responsable del crimen.

Se trata de Gustavo, de 40 años de edad, con domicilio en la localidad de San Miguel de Cruces, perteneciente a dicho municipio.

El detenido enfrenta una acusación por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Mauricio Juárez Ochoa.

El caso está relacionado con los hechos registrados el pasado 21 de noviembre en la localidad de Puentecillas, donde Mauricio perdió la vida tras ser agredido con un arma de fuego.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Ministerios Públicos Foráneos integró la carpeta correspondiente.

Fue el martes 24 de noviembre cuando el juez de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial giró la orden de aprehensión.

El mandamiento fue cumplimentado este miércoles 25 de noviembre por personal de la Fiscalía General del Estado de Durango.

EL HECHO

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:00 horas del jueves 19 de noviembre, cuando Mauricio acudió acompañado de su hermano Leonel a la vivienda de Cruz Elena, de quien se había separado recientemente.

Al ingresar al inmueble, ambos encontraron que también se encontraron Gustavo, de 40 años de edad, con domicilio en el poblado San Miguel de Cruces, situación que habría provocado una discusión entre este último y Mauricio.

Según la versión proporcionada por el hermano de la víctima, durante el altercado Gustavo presuntamente sacó un arma corta de entre sus ropas y disparó contra Mauricio, quien sufrió una lesión en la cabeza y quedó tendido en el área del comedor.

Fue hasta la mañana del sábado 21 de noviembre cuando se dio aviso a las autoridades investigadoras sobre la presencia de una persona sin vida en el inmueble, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango se trasladó a la localidad para realizar las diligencias correspondientes.