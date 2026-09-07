Cae la colocación de créditos en Durango; son alrededor de 300 viviendas menos durante 2026

A diferencia del incremento que se registró a nivel nacional en la colocación de créditos para vivienda, en Durango hubo una reducción, informó el expresidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), Salvador Chávez Molina.

“Ya tenemos un reporte de la Asociación de Bancos de México al primer semestre y en el ámbito nacional vemos un desempeño positivo. Ha crecido el número de créditos en promedio un 2.6 por ciento y un siete por ciento en el monto de colocación. El que más ha crecido es el Fovissste con un 19.9 por ciento y sigue liderando también por ahí el tema de Infonavit, un 3.8 en el número de créditos y un 9.8 en el monto del crédito colocado”, mencionó.

No obstante, en el caso de Durango, hubo siete por ciento menos créditos colocados. “Sin embargo, la situación en Durango no es exactamente igual. Por el contrario, el Infonavit ha caído en un 6.7 por ciento en número de créditos, el Fovissste un 10.4 por ciento y la banca un 6.1 por ciento, entonces en Durango sí traemos una caída del siete por ciento, en promedio”, estableció.

En tal sentido , atribuyó lo anterior a la difícil situación económica que se registra en el ámbito local. “Creo que tenemos una actividad económica, una dinámica en la economía de Durango muy diferente a la del resto del país. Aunado a los cambios que se hicieron en las tasas impositivas de traslados de dominio, de prediales, entonces creo que esta dinámica lejos de favorecernos, pues nos ha frenado en la parte de la colocación de los créditos”, manifestó.

Aclaró que, aunque el monto de las pérdidas no es más alto, los créditos sí son menos. “En monto económico no es tal porque los créditos han sido de mayor monto, entonces aquí en Durango esa caída del siete por ciento en el número de créditos representa un incremento del cuatro por ciento en el monto de colocación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues están comprando gentes con mayor poder adquisitivo que sí pueden pagar lo que cuesta su escritura y entonces ese es el dilema en el que estamos. Ahorita estamos haciendo un análisis porque estados vecinos como Sinaloa, como Chihuahua, los costos de escrituración son bastante menores y esa parte creo que sí le ha restado dinámica. Efectivamente, probablemente se ha recaudado lo mismo o se ha recaudado más porque se cobran sobre el monto del crédito. Sin embargo, en el número de viviendas sí traemos esa caída que les comento que es del siete por ciento”.