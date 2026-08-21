Cae la producción de plata y plomo

EL SIGLO DE DURANGO

Mientras la producción minerometalúrgica nacional registró una disminución de 8.6 por ciento en junio respecto al mes anterior y de 10.6 por ciento a tasa anual, Durango mostró un comportamiento mixto, con incrementos en la extracción de oro y zinc, aunque con retrocesos en plata y plomo.

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la producción nacional de oro cayó 18.6 por ciento en comparación con junio de 2025. Durango fue una de las entidades que logró aumentar su extracción al pasar de 580 a 593 kilogramos, lo que representó un crecimiento anual de 2.2 por ciento.

En el caso del zinc, la entidad también registró un avance de 0.7 por ciento, al incrementar su producción de 10 mil 358 a 10 mil 432 toneladas en el mismo periodo.

No obstante, la producción de plata presentó una disminución de 8.9 por ciento, al pasar de 76 mil 478 a 69 mil 646 kilogramos, mientras que la de plomo retrocedió 5.6 por ciento, con una producción de 703 toneladas en junio de este año.

A nivel nacional, el Inegi informó que las mayores caídas anuales se registraron en la producción de zinc, plomo y oro, mientras que únicamente el cobre y los pellets de fierro reportaron incrementos.

En la producción de oro, Durango vivió sus mejores momentos del 2021 al 2023 cuando la producción rondaba en mil 400 a mil 600 kilos mensuales.