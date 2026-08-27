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HOMICIDIOS

Cae presunto homicida de joven que fue golpeado en 'maquinitas' de la División del Norte

El hoy occiso tenía 21 años de edad.

Cae presunto homicida de joven que fue golpeado en 'maquinitas' de la División del Norte

Cae presunto homicida de joven que fue golpeado en 'maquinitas' de la División del Norte

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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La Fiscalía General del Estado de Durango logró que un juez dictara prisión preventiva justificada contra Adriel Homero, investigado por su presunta participación en el homicidio calificado de Anthony Misael Murga Sánchez, de 21 años, quien falleció a causa de un trauma cerrado de tórax.

Los antecedentes del caso establecen que el pasado 17 de agosto, Adriel Homero arribó a un local comercial ('maquinitas') en la colonia División del Norte a bordo de una camioneta de la marca Toyota, linea Hilux, en color blanco, donde presuntamente golpeó a la víctima hasta dejarla inconsciente.

Posteriormente, el cuerpo fue abandonado en la prolongación Primo de Verdad, ubicación en la que testigos solicitaron el apoyo de paramédicos que lo canalizaron de urgencia al Hospital General 450, donde murió el 18 de agosto pese a la atención médica recibida.

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión mediante elementos de la Policía Investigadora de Delitos, el Agente del Ministerio Público formuló la imputación correspondiente, quedando el detenido internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 en tanto se resuelve su vinculación a proceso este viernes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: HOMICIDIOS DURANGO HOMICIDIOS General, Norte, Adriel, División

               

                
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