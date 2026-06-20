Cae producción de oro y plata en abril

EL SIGLO DE DURANGO

La producción minerometalúrgica de Durango registró resultados mixtos durante abril de 2026, con caídas en la extracción de oro y plata, mientras que el plomo y el zinc mostraron incrementos en su comparación anual.

De acuerdo con las cifras de la industria minerometalúrgica, a nivel nacional la producción creció 3.4 por ciento respecto a marzo; sin embargo, en comparación con abril de 2025, se registró una disminución anual de 1.6 por ciento.

Durango mantiene una posición relevante en la extracción de oro, plata, plomo y zinc, minerales en los que se ubica entre las cinco entidades con mayor producción del país.

En el caso del oro, durante abril se extrajeron 611 kilogramos, cifra superior a los 582 kilogramos reportados en marzo, lo que representa un crecimiento mensual de 4.4 por ciento.

No obstante, al comparar con abril de 2025, cuando se produjeron 661 kilogramos, se observa una caída anual de 7.5 por ciento. Con este volumen, Durango se mantiene como la quinta entidad con mayor producción de este metal.

La plata también presentó resultados negativos. En abril se produjeron 72.35 toneladas, frente a las 79.37 toneladas registradas en marzo, lo que equivale a una disminución mensual de 8.8 por ciento.

En la comparación anual, la producción descendió 4.6 por ciento, lo que provocó que Durango descendiera del segundo al tercer lugar nacional en extracción de este mineral.

Respecto al plomo, durante abril se obtuvieron 688 toneladas, contra las 752 toneladas reportadas en marzo, para una reducción mensual de 8.5 por ciento.

Sin embargo, en la comparación anual se registró un incremento de 7.8 por ciento, al superar las 638 toneladas producidas en abril del año pasado.