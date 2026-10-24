Cae un 8.3% el valor de la construcción en Durango

La industria de la construcción en Durango no logra levantar el vuelo y cerró el octavo mes del año con cifras en terreno negativo.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), dados a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor de la producción de las obras ejecutadas en la entidad registró un desplome anual del 8.3% durante agosto de 2026.

La parálisis en el ritmo constructivo local repercutió de manera directa en las plantillas laborales del sector. El informe oficial detalla que el personal ocupado total en las empresas constructoras radicadas en Durango cayó 10.2% en su comparación anual, colocándose como uno de los retrocesos en empleo formal más severos del norte del país.

A la par de la reducción de personal, las horas trabajadas en las obras que se desarrollan en el territorio estatal sufrieron un recorte del 11.0% en relación con el mismo mes del año anterior, reflejo del bajo volumen de proyectos de infraestructura pública y privada en desarrollo.

El comportamiento registrado en la entidad contrasta de forma marcada con la tendencia observada a nivel nacional.

Mientras que en todo el país el valor de la producción constructiva creció 10.7% a tasa anual en cifras originales -impulsado por incrementos extraordinarios en estados como Tabasco, Hidalgo y la Ciudad de México-, Durango se mantuvo en la lista de 13 entidades federativas que reportaron números rojos.

El único indicador que mostró un margen positivo para el estado fue el de remuneraciones medias reales pagadas a trabajadores, con un aumento del 2.1% anual durante agosto.