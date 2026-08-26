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César Gastélum

Cae uno de los presuntos asesinos del influencer César Gastélum; operativo deja un agresor muerto

El funcionario federal señaló que uno de los agresores perdió la vida y dos fueron detenidos, entre ellos Jesús Alberto “N”

Cae uno de los presuntos asesinos del influencer César Gastélum; operativo deja un agresor muerto

Cae uno de los presuntos asesinos del influencer César Gastélum; operativo deja un agresor muerto

AGENCIAS
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Autoridades federales detuvieron en Puebla a Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los dos sujetos que dispararon contra el influencer César Daniel Nolazco Gastélumocurrido el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que durante el operativo para detenerlo, agentes de investigación fueron agredidos por tres sujetos armados.

Indicó que ante la agresión, los elementos actuaron con valor y determinación para salvaguardar la integridad de los demás integrantes del convoy operativo.

El funcionario federal señaló que uno de los agresores perdió la vida y dos fueron detenidos, entre ellos Jesús Alberto “N”.

“En el lugar se aseguraron tres armas de fuego, cartuchos y vehículos. Reconocemos especialmente la valentía, disciplina y compromiso de los compañeros de investigación que participaron en esta acción, y agradecemos el apoyo de @FGRMexico , @GN_MEXICO_, @FiscaliaPuebla y al Gobernador @armentapuebla”, detalló.




Abaten a un presunto criminal, hieren a uno y detienen a otro


En la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo en Cholula, Puebla, se reportó la muerte de un presunto criminal y la detención de dos hombres, uno de ellos herido de bala.


De acuerdo con reportes preliminares, autoridades hicieron el alto a un vehículo Chevrolet Chevy color blanco, en el viajaban varios sujetos.


Pero se desató una persecución y balacera en la que el auto quedó estrellado. Dentro del vehículo quedó un hombre muerto, un herido y las autoridades lograron detener a otro más.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SSPC Omar García Harfuch Influencers César Gastélum César, quedó, vehículo, Jesús

               

                
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