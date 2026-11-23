Una persecución que terminó en la colonia Antonio Ramírez permitió la detención de cuatro jóvenes señalados como presuntos responsables de un ataque a balazos ocurrido la tarde del domingo en la colonia Valle del Guadiana, en la ciudad de Durango, donde dos personas resultaron lesionadas. A los detenidos les aseguraron dos pistolas calibre 9 milímetros y el vehículo en el que escaparon.

Los hechos ocurrieron el domingo 22 de noviembre, alrededor de las 10:30 horas, sobre la calle Ignacio López Tarso, entre Jorge Rivero y Rosa G. Chagoyan, donde una discusión terminó en detonaciones de arma de fuego que dejaron lesionados a Salvador Sánchez Zapata e Hilaria Zapata Escamilla.

Salvador, de 33 años de edad, presentó una herida producida por proyectil de arma de fuego en el abdomen, mientras que Hilaria sufrió un rozón de bala en la rodilla derecha. Ambos quedaron lesionados en el lugar, mientras los presuntos agresores escaparon a bordo de un automóvil de la marca Nissan, linea Versa, color blanco, modelo 2018.

Un vecino que escuchó las detonaciones salió de su domicilio y observó cuando los cuatro sujetos abandonaban el lugar, por lo que decidió seguirlos a distancia mientras solicitaba auxilio a través del número de emergencias 911, proporcionando información sobre la ruta que tomaban los sospechosos.

Con los datos recibidos, elementos de la Policía Estatal desplegaron un operativo que permitió ubicar el automóvil sobre la avenida Nellie Campo Bello, entre las calles Tulipán y Alcatraz, en la colonia Antonio Ramírez, donde fueron interceptados y detenidos sus cuatro ocupantes.

Los detenidos fueron identificados como Hugo, de 20 años, a quien le encontraron una pistola calibre 9 milímetros, negra con dorado, abastecida con cuatro cartuchos útiles; Rodrigo, de 22 años, quien portaba otra arma del mismo calibre, negra con café y con cuatro cartuchos; Giordano, de 19 años, señalado como conductor del vehículo, y Erik Manuel , de 20 años.

Los cuatro jóvenes fueron identificados como presuntos participantes en la agresión y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango, junto con las dos armas de fuego y el Versa asegurado, para integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.