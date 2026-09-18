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VIOLENCIA EN SINALOA

Caen dos por dejar corona fúnebre y amenaza en Colegio Inglés de Durango | VIDEO

El instituto informó ese día sobre la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía por este hecho.

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REDACCIÓN WEB
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El pasado 31 de agosto, El Siglo de Durango le informó sobre los hechos ocurridos en el Colegio Inglés de Durango en Culiacán, luego de que previo al regreso a clases se encontró una corona fúnebre y amenazas en la puerta principal; sin embargo, este viernes se conoció que ya hay dos detenidos por esta situación.

Según la información que trascendió ese día en medios locales, el objeto habría sido dejado durante el fin de semana, aunque no se esclareció si ocurrió durante la noche del domingo 30 de agosto o al siguiente día. 

Esta situación alertó a los vecinos del lugar y al personal de la escuela privada, quienes llamaron a las autoridades correspondientes para denunciar. 

Foto: Redes Sociales.
Foto: Redes Sociales.

Posteriormente, en un comunicado la institución informó que ya había una investigación abierta para esclarecer el hecho y pidió a la comunidad estudiantil, docentes y personal mantener la calma. 




"Estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía, la cual ha establecido la presencia permanente de corporaciones de seguridad en las inmediaciones de nuestra institución como parte del protocolo. Solicitamos a nuestra comunidad mantener la calma y continuar con sus actividades habituales", agregan en el comunicado. 






A dos semanas de lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que ya se ha detenido a un hombre y una mujer relacionados con estos hechos.


De acuerdo a lo difundido, fue a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) que se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de Benito "N", de 43 años de edad, y María "N", de 45 años, por su probable responsabilidad en los delitos de amenazas y daños dolosos. 


Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, en donde llevarán a cabo su proceso penal. 



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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