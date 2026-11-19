Este jueves 19 de noviembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de varios integrantes de la célula criminal autollamada “Fuerzas Especiales Avendaño”, grupo vinculado a “Los Mayos”, entre ellos el líder de la organización, Irvin Eduardo “N”, alias “El Pagador”, "El 17" o "El Viejo Menor" y Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”.

El titular de la SSPC indicó que las acciones se realizaron en la localidad de Mazate de los López, en el municipio de Mocorito, Sinaloa, mediante un operativo coordinado por fuerzas federales.

Junto con ambos presuntos mandos fueron detenidos otros cuatro hombres, quienes estarían relacionados con las actividades de esta organización delictiva que opera en la entidad.

En el operativo, las autoridades aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, 15 radios de comunicación, aproximadamente medio kilogramo de cristal y ocho kilogramos de cocaína.

¿De qué delitos señalan a los detenidos?

De acuerdo con la información compartida por García Harfuch, las “Fuerzas Especiales Avendaño” son investigadas por su posible participación en distintos hechos violentos ocurridos en Sinaloa y Chiapas.

Entre los casos que las autoridades relacionan con esta estructura criminal se encuentra el asesinato de 19 personas en el municipio de La Concordia, Chiapas, así como una agresión contra una familia en Culiacán, donde dos menores de edad perdieron la vida.

A la lista también se suma el homicidio del creador de contenido Adal Peña, conocido como “El Tata”, además del hallazgo de 20 personas asesinadas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

Las investigaciones también apuntan a que la célula habría participado en la operación de laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas en Chiapas.

¿Qué son las “Fuerzas Especiales Avendaño”?

Se trata de una estructura armada relacionada con el Cártel de Sinaloa, que anteriormente había mantenido vínculos con “Los Chapitos”, pero que luego se incorporó a la facción de “Los Mayos”.

Autoridades la relacionan con el traspaso de drogas, el manejo de armamento y distintos enfrentamientos contra grupos rivales.

Se espera que más adelante autoridades den a conocer las acciones específicas que tenía cada detenido dentro de la célula criminal.