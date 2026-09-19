Caen nueve presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras ataque armado en límites con Durango

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron detenidas nueve personas presuntamente vinculadas a una fracción del Cártel de Sinaloa, como parte de los operativos de reforzamiento de seguridad en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa.

De acuerdo con el funcionario federal, esta acción del Gabinete de Seguridad se realizó en la zona serrana del estado, en los límites con Durango.

Según reportó, durante el despliegue, personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue agredido con disparos de arma de fuego por civiles armados, quienes se desplazaban en seis camionetas.

“La agresión fue controlada y, como resultado, fueron detenidas nueve personas presuntamente vinculadas a una fracción del Cártel de Sinaloa”, agregó García Harfuch en sus redes sociales.

Además, detalló que en el operativo fueron aseguradas 17 armas largas, entre ellas una ametralladora, 127 cargadores; 40 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

“El reforzamiento en Sinaloa continuará de manera permanente y coordinada para detener a generadores de violencia, reducir la capacidad operativa de los grupos criminales y proteger a las familias sinaloenses”, garantizó.