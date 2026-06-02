Caen tres sujetos con dosis de cristal en Gómez Palacio

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a tres presuntos narcomenudistas durante un recorrido de vigilancia en el ejido La Tehua, en Gómez Palacio, luego de que mostraran una actitud evasiva al notar la presencia de los agentes. Durante una revisión les fueron encontradas varias dosis de presunto cristal, además de dinero en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Carlos “N”, de 42 años; Juan “N”, de 24; y Pedro “N”, de 34, a quienes les aseguraron un total de 19 dosis de la droga y 320 pesos en efectivo . Los tres fueron puestos a disposición de la Vicefiscalía General del Estado para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.