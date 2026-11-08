Caída de un joven desde puente Canelas moviliza a cuerpos de emergencia

Un reporte sobre una persona lesionada en las inmediaciones del puente Canelas, en la ciudad de Durango, generó la intervención de corporaciones de seguridad y personal de rescate durante la noche del sábado, luego de que se informara que un joven había caído desde dicha estructura.

La movilización se registró aproximadamente a las 21:30 horas del 7 de noviembre , sobre la avenida Enrique Carrola Antuna, a la altura del andador IV Centenario, cerca de la colonia Unidad IV Centenario, donde se solicitó asistencia médica para una persona que permanecía en el lugar.

De acuerdo con la información recabada, una persona que se encontraba en las cercanías se percató de lo ocurrido y decidió aproximarse para conocer las condiciones del afectado, observando que todavía presentaba movimientos, por lo que pidió apoyo inmediato mediante el sistema de emergencias 911.

Tras recibirse el llamado, elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública se trasladaron al sitio, donde se coordinaron con paramédicos de la Cruz Roja para atender al lesionado y facilitar las labores de auxilio.

El personal de emergencia realizó la valoración inicial del joven, mientras los agentes municipales permanecieron en el lugar para brindar apoyo durante la intervención. Sin embargo, en el reporte no se especificó la identidad del afectado, las lesiones que presentaba ni el hospital al que habría sido trasladado.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que provocaron la caída, por lo que no se ha establecido si se trató de un accidente o de alguna otra situación. Las autoridades deberán esclarecer cómo ocurrieron los hechos, mientras permanece pendiente conocer el estado de salud del joven.