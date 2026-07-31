Caliente 'barre' a Sultanes y clasifica

EL SIGLO DE DURANGO

Caliente de Durango escribió una jornada histórica al apalear 10-4 a los Sultanes de Monterrey en el Estadio Francisco Villa, consumando la barrida y sellando su boleto a playoffs. La ofensiva de la tribu explotó desde el tercer episodio con un doblete remolcador de Leobaldo Piña y un electrizante triple de dos carreras a cargo de Estevan Florial.

Pese a la respuesta regia con jonrones de Ricardo Genovés y Josh Lester, Durango mantuvo el control. Elier Hernández asestó el golpe definitivo en la octava entrada con un cuadrangular de dos carreras, permitiendo que en la novena Erick Casillas retirara en orden el inning final para desatar la fiesta en el "Volcán".

[DEPORTES 5D]